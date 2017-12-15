С сегодняшнего дня 115 судей нового Верховного Суда начинают работу

"Мы сегодня запускаем работу Верховного Суда. Ровно месяц назад мы были свидетелями формирования нового Верховного Суда. Сегодня реализуется то, над чем мы работали все три года... 115 судей нового Верховного Суда сегодня начинают отправлять правосудие именем Украины", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что "сегодня ни у кого не возникает сомнения, что такие принципы, как независимость, беспристрастность, справедливость является основой правового государства Украина".

Напомним, 30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.

Пленум Верховного Суда решил, что суд официально начнет свою работу 15 декабря 2017 года.