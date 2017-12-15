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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 49363 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 105615 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106697 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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С сегодняшнего дня 115 судей нового Верховного Суда начинают работу

С сегодняшнего дня 115 судей нового Верховного Суда начинают работу

Киев  •  УНН

 • 11761 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С сегодняшнего дня 115 судей, избранных в Верховный Суд, начинают работу. Об этом сегодня во время торжеств по этому случаю заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня запускаем работу Верховного Суда. Ровно месяц назад мы были свидетелями формирования нового Верховного Суда. Сегодня реализуется то, над чем мы работали все три года... 115 судей нового Верховного Суда сегодня начинают отправлять правосудие именем Украины", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что "сегодня ни у кого не возникает сомнения, что такие принципы, как независимость, беспристрастность, справедливость является основой правового государства Украина".

Напомним, 30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.

Пленум Верховного Суда решил, что суд официально начнет свою работу 15 декабря 2017 года.

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