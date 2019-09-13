Відразу п'ять країн стурбовані можливою анексією Йорданської Долини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство глибоко стурбовані повідомленням про можливу анексію районів на Західному березі річки Йордан. Про це йдеться в спільній заяві п'яти країн, зробленій невдовзі після заяви Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про "негайну анексію" Йорданської долини, передає УНН з посиланням на заяву.
"Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство глибоко стурбовані повідомленням про можливу анексію районів на Західному березі, зокрема долини річки Йордан і північного узбережжя Мертвого моря", - йдеться в спільній заяві.
Відзначається, що, в разі реалізації це стане серйозним порушенням міжнародного права.
"Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство будуть і надалі закликати всі сторони утримуватися від дій, що суперечать міжнародному праву, які можуть поставити під загрозу життєздатність рішення про створення двох держав, заснованого на принципах 1967 року, що і ускладнити досягнення справедливого і міцного миру. Ми чітко заявляємо про право Ізраїлю на безпеку і рішуче засуджуємо недавні напади на Ізраїль з Гази", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 10 вересня Нетаньяху пообіцяв анексувати Йорданську долину в разі переобрання.