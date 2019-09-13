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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 76724 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113573 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105348 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112104 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120508 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148730 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149002 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Сразу пять стран обеспокоены возможной аннексией Иорданской Долины

Сразу пять стран обеспокоены возможной аннексией Иорданской Долины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство глубоко обеспокоены сообщением о возможной аннексии районов на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, сделанном вскоре после заявления Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "немедленной аннексии" Иорданской долины, передаёт УНН со ссылкой на заявление.

“Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство глубоко обеспокоены сообщением о возможной аннексии районов на Западном берегу, в частности долины реки Иордан и северного побережья Мертвого моря”, — говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что, в случае реализации это станет серьезным нарушением международного права.

“Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство будут и впредь призывать все стороны воздерживаться от действий, противоречащих международному праву, которые могут поставить под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств, основанного на принципах 1967 года, и усложнить достижение справедливого и прочного мира. Мы четко заявляем о праве Израиля на безопасность и решительно осуждаем недавние нападения на Израиль из Газы”, — сказано в заявлении.

Напомним, 10 сентября Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае переизбрания.

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