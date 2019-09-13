Сразу пять стран обеспокоены возможной аннексией Иорданской Долины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство глубоко обеспокоены сообщением о возможной аннексии районов на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, сделанном вскоре после заявления Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "немедленной аннексии" Иорданской долины, передаёт УНН со ссылкой на заявление.
“Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство глубоко обеспокоены сообщением о возможной аннексии районов на Западном берегу, в частности долины реки Иордан и северного побережья Мертвого моря”, — говорится в совместном заявлении.
Отмечается, что, в случае реализации это станет серьезным нарушением международного права.
“Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство будут и впредь призывать все стороны воздерживаться от действий, противоречащих международному праву, которые могут поставить под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств, основанного на принципах 1967 года, и усложнить достижение справедливого и прочного мира. Мы четко заявляем о праве Израиля на безопасность и решительно осуждаем недавние нападения на Израиль из Газы”, — сказано в заявлении.
Напомним, 10 сентября Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае переизбрания.