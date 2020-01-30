Відпустки у "турборежимі": стало відомо, скільки відпочивали члени Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив графік відпусток членів Кабінету міністрів України в 2019 і 2020 році. Відповідне фото графіка депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Список відпусток членів Кабміну. Більшість з них відпочивають в "турборежимі". Пішли 2 січня у відпустку і відразу повернулися. Але ось деякі, серед яких Арсен Аваков, Олена Бабак, Володимир Бородянський, Оксана Коляда, Владислав Криклій, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, все ж брали реальний відпустку", - написав Гончаренко.
Однак користувачів потішив цікавий факт, що у віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відпустка вказана з 2 січня 2020 року до 3 січня 2021 року.
"Кулеба на рік у відпустку пішов?" - поцікавився користувач.
Нагадаємо, що в уряді оприлюднили інформацію про доходи членів Кабінету міністрів України.