Отпуска в "турборежиме": стало известно, сколько отдыхали члены Кабмина

“Список отпусков членов Кабмина. Большинство из них отдыхают в „турборежиме“. Ушли 2 января в отпуск и сразу вернулись. Но вот некоторые, среди которых Арсен Аваков, Алена Бабак, Владимир Бородянский, Оксана Коляда, Владислав Криклий, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, таки брали реальный отпуск”, — написал Гончаренко.

Однако пользователей позабавил интересный факт, что у вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы отпуск указан со 2 января 2020 года до 3 января 2021 года.

“Кулеба на год в отпуск ушел?”, — поинтересовался пользователь.

Напомним, что в правительстве обнародовали информацию о доходах членов Кабинета министров Украины.