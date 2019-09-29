"Відпускай": у Москві на мітинг на підтримку політичних в'язнів зібралось понад 20 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Москві на проспекті Сахарова відбувся узгоджений з владою мітинг за звільнення засуджених і заарештованих у так званій “московській справі”, а також всіх політв’язнів, передає УНН.
Основним галосм мітингу став заклик — “Відпускай”.
За інформацією “Білого лічильника”, на мітингу зібралися понад 20 тисяч людей.
На акцію прийшов російський опозиціонер Олексій Навальний, а також низка відомих активістів та митців.
Перед завершенням мітингу всіх учасників закликали писати листи політв’язням, не боятись виходити на мітинги, а також підтримувати ув’язнених на судах.
Як повідомляв УНН, в Москві з липня проходили акції за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму. Після акції 27 липня СК РФ порушив кримінальну справу про масові заворушення. Це рішення було розкритиковано правозахисниками і політичними експертами. Під час мітингів у Москві були затримані близько 3 тисяч осіб.