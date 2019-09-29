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"Отпускай": в Москве на митинг в поддержку политзаключенных собралось более 20 тыс. человек

Киев • УНН

 • 13421 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный с властями митинг за освобождение осужденных и арестованных по так называемому "московской делу", а также всех политзаключенных, передает УНН.

"Отпускай": в Москве на митинг в поддержку политзаключенных собралось более 20 тыс. человек

Основным галосм митинга стал призыв - "Отпускай".

По информации "Белого счетчика", на митинге собрались более 20 тыс. человек.

На акцию пришел российский оппозиционер Алексей Навальный, а также ряд известных активистов и деятелей искуств.

Перед завершением митинга всех участников призвали писать письма политзаключенным, не боятся выходить на митинги, а также поддерживать заключенных на судах.

Как сообщал УНН, в Москве с июля проходили акции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение было раскритиковано правозащитниками и политическими экспертами. Во время митингов в Москве были задержаны около 3 тысяч человек.

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