"Отпускай": в Москве на митинг в поддержку политзаключенных собралось более 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный с властями митинг за освобождение осужденных и арестованных по так называемому "московской делу", а также всех политзаключенных, передает УНН.
Основным галосм митинга стал призыв - "Отпускай".
По информации "Белого счетчика", на митинге собрались более 20 тыс. человек.
На акцию пришел российский оппозиционер Алексей Навальный, а также ряд известных активистов и деятелей искуств.
Перед завершением митинга всех участников призвали писать письма политзаключенным, не боятся выходить на митинги, а также поддерживать заключенных на судах.
Как сообщал УНН, в Москве с июля проходили акции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение было раскритиковано правозащитниками и политическими экспертами. Во время митингов в Москве были задержаны около 3 тысяч человек.