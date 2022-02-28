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Відправлений до Волновахи евакуаційний транспорт потрапив під ворожий обстріл

Відправлений до Волновахи евакуаційний транспорт потрапив під ворожий обстріл

Київ • УНН

 • 169185 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Евакуаційний транспорт, відправлений зранку до Волновахи, Донецької області, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення - колона потрапила під обстріл російських градів. Про це у своєму Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.

Деталі

Наголошується, що увесь склад евакуаційної колони цілий і на даний час знаходиться в укриттях.

Зранку своїм ходом із Волновахи виїхало з десяток легкових автівок та успішно прослідували у бік Вугледару.

“Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи у населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання слідувати лише їхнім інструкціям”, - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що як тільки вщухнуть обстріли, відбудеться друга спроба евакуювати людей.

Додамо

Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точками на Донеччині, за ці міста точаться бої.

Очільник ОДА повідомив, що наразі працює над наданням зеленого коридору - для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів.

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