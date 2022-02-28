Отправленный в Волноваху эвакуационный транспорт попал под вражеский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Эвакуационный транспорт, отправленный с утра в Волноваху, Донецкой области, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения - колонна попала под обстрел российских градов. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что весь состав эвакуационной колонны цел и в настоящее время находится в укрытиях.
Утром своим ходом из Волновахи выехало с десяток легковых автомобилей и успешно проследовали в сторону Угледара.
“Представители областной и районной власти ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местной власти, которых все волновахци хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как только утихнут обстрелы, произойдет вторая попытка эвакуировать людей.
Добавим
По состоянию на 9 утра 28 февраля Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области, за эти города идут бои.
Глава ОГА сообщил, что сейчас работает над предоставлением зеленого коридора - для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.