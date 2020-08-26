Відправились до Харкова: збірна України втратила п'ять гравців перед стартом в Лізі націй

Через травми не зможуть допомогти головній команді країни київські “динамівці” Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов та Володимир Шепелєв. Залишився в Києві для проведення МРТ ще один гравець столичної команди Віталій Буяльський, який учора під час матчу за Суперкубок України зазнав ушкодження бокової зв’язки коліна. Чи зможе він приєднатися до “синьо-жовтих”, з’ясується найближчим часом.

Керманич збірної у зв’язку з великою кількістю травмованих оборонців додав до списку центрбека київського “Динамо” Олександра Сироту. Для 20-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди.

Сьогодні чартерним рейсом “синьо-жовтих” вилетіли:

воротарі — Андрій Пятов (“Шахтар”), Георгій Бущан (“Динамо”);

захисники — Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — “Шахтар”), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — “Динамо”);

півзахисники — Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко (усі — “Шахтар”), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — “Динамо”), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія);

нападники — Жуніор Мораес (“Шахтар”), Владислав Супряга (“Динамо”).

Додамо також, 3 вересня українці проведуть матч Ліги націй із Швейцарією, а 6-го вересня — проти Іспанії.