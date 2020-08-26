Отправились в Харьков: сборная Украины потеряла пять игроков перед стартом в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Футбольная сборная Украины отправилась в Харьков на тренировочный сбор перед стартом выступлений в Лиге наций, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Из-за травм не смогут помочь главной команде страны киевские “динамовцы” Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев. Остался в Киеве для проведения МРТ еще один игрок столичной команды Виталий Буяльский, который вчера во время матча за Суперкубок Украины получил травму боковой связки колена. Сможет ли он присоединиться к “сине-желтых”, выяснится в ближайшее время.
Наставник сборной в связи с большим количеством травмированных защитников добавил в список центрбэка киевского “Динамо” Александра Сироту. Для 20-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.
Сегодня чартерным рейсом “сине-желтых” вылетели:
вратари — Андрей Пятов (“Шахтер”), Георгий Бущан (“Динамо”);
защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — “Шахтер”), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — “Динамо”);
полузащитники — Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все — “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — “Динамо”), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”);
нападающие — Жуниор Мораес (“Шахтер”), Владислав Супряга ( “Динамо”).
Добавим также 3 сентября украинцы проведут матч Лиги наций со Швейцарией, а 6 сентября — против Испании.