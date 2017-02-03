Відповідальність за обстріли цивільних кварталів і загибель людей в Авдіївці лежить на Росії і бойовиках – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Відповідальність за загострення ситуації в авдіївській промзоні, обстріли цивільних кварталів, а також загибель мирних жителів, українських військових, поранення журналістів лежить на Росії і бойовиках. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час відео конференції з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
За повідомлення прес-служби, П.Порошенко підкреслив, що за поточне жорстке загострення ситуації навколо авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних мешканців, поранення журналістів, загибель українських військових — повна відповідальність лежить на Росії і бойовиках, яких вона підтримує.
“Наголошую на тому, що теза про те, що вона їх не контролює є абсолютно хибною, тому що у кожному підрозділі знаходяться кадрові російські військові, які виконують накази Російської Федерації”, — сказав Глава держави та підкреслив, що наступ на позиції українських військ був організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються.
Крім того, Президент наголосив, що українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити ці атаки, які розпочаті наприкінці січня.
І весь час, зазначив він, Україна наголошує на необхідності припинення вогню.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.