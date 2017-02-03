Відповідальність за обстріли цивільних кварталів і загибель людей в Авдіївці лежить на Росії і бойовиках – Президент

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Відповідальність за загострення ситуації в авдіївській промзоні, обстріли цивільних кварталів, а також загибель мирних жителів, українських військових, поранення журналістів лежить на Росії і бойовиках. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час відео конференції з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.