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Ответственность за обстрелы гражданских кварталов и гибель людей в Авдеевке лежит на России и боевиках - Президент

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ответственность за обострение ситуации в Авдеевской промзоне, обстрелы гражданских кварталов, а также гибель мирных жителей, украинских военных, ранения журналистов лежит на России и боевиках. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время видеоконференции с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Ответственность за обстрелы гражданских кварталов и гибель людей в Авдеевке лежит на России и боевиках - Президент

По сообщению пресс-службы, П.Порошенко подчеркнул, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных - полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она не контролирует является абсолютно ошибочным, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", - сказал Глава государства и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.

Кроме того, Президент подчеркнул, что украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января.

И все время, отметил он, Украина отмечает необходимость прекращения огня.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

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