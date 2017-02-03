Ответственность за обстрелы гражданских кварталов и гибель людей в Авдеевке лежит на России и боевиках - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ответственность за обострение ситуации в Авдеевской промзоне, обстрелы гражданских кварталов, а также гибель мирных жителей, украинских военных, ранения журналистов лежит на России и боевиках. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время видеоконференции с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
По сообщению пресс-службы, П.Порошенко подчеркнул, что за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных - полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.
"Подчеркиваю, что тезис о том, что она не контролирует является абсолютно ошибочным, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", - сказал Глава государства и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.
Кроме того, Президент подчеркнул, что украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января.
И все время, отметил он, Украина отмечает необходимость прекращения огня.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.