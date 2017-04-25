Відповідальність магазинів за продаж фальсифікованого алкоголю має бути посилена – нардеп

“Будь-яка продукція, не лише алкоголь, виробляється і реалізовується за певними правилами, яких необхідно дотримуватися. Об’єкт торгівлі зобов'язаний перевірити, чи дійсно той, хто постачає їм товар, має право це робити. І особливо це важливо при роботі із підакцизними товарами — тому що величезна кількість горілчаних виробів, понад 50%, виробляється нелегально”, — сказав Л.Козаченко.

Нардеп зазначив, що сьогодні є факти продажу фальсифікованого алкоголю в офіційних магазинах.

“Оскільки, факти продажу фальсифікованого алкоголю все рівно мають місце, то безумовно відповідальність магазинів має бути посилена”, — наголосив Л.Козаченко.

Нагадаємо, тіньовий сегмент алкогольного ринку в Україні зріс до 60%.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, ринок легального алкоголю переживає період стагнації вже шостий рік поспіль. При цьому, влада такий стан справ ігнорує.

Додамо, що нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.