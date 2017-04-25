Ответственность магазинов за продажу фальсифицированного алкоголя должна быть усилена - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38243 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101671 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155098 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115882 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116178 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112358 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104150 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153239 просмотра

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Ответственность магазинов за продажу фальсифицированного алкоголя должна быть усилена - нардеп

Ответственность магазинов за продажу фальсифицированного алкоголя должна быть усилена - нардеп

Киев  •  УНН

 • 11366 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Магазины должны более тщательно контролировать продукцию, которую они принимают на реализацию. И за продажу фальсифицированных алкогольных напитков их ответственность должна быть усилена. Такое мнение в комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, нардеп от БПП Леонид Козаченко.

"Любая продукция, не только алкоголь, производится и реализуется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать. Объект торговли обязан проверить, действительно ли тот, кто поставляет им товар, имеет право это делать. И особенно это важно при работе с подакцизными товарами - потому что огромное количество водочных изделий, более 50%, производится нелегально", - сказал Л.Козаченко.

Нардеп отметил, что сегодня есть факты продажи фальсифицированного алкоголя в официальных магазинах.

"Поскольку, факты продажи фальсифицированного алкоголя все равно имеют место, то безусловно ответственность магазинов должна быть усилена", - подчеркнул Л.Козаченко.

Напомним, теневой сегмент алкогольного рынка в Украине вырос до 60%.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя переживает период стагнации уже шестой год подряд. При этом, власть такое положение дел игнорирует.

Добавим, что нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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