Ответственность магазинов за продажу фальсифицированного алкоголя должна быть усилена - нардеп

"Любая продукция, не только алкоголь, производится и реализуется по определенным правилам, которые необходимо соблюдать. Объект торговли обязан проверить, действительно ли тот, кто поставляет им товар, имеет право это делать. И особенно это важно при работе с подакцизными товарами - потому что огромное количество водочных изделий, более 50%, производится нелегально", - сказал Л.Козаченко.

Нардеп отметил, что сегодня есть факты продажи фальсифицированного алкоголя в официальных магазинах.

"Поскольку, факты продажи фальсифицированного алкоголя все равно имеют место, то безусловно ответственность магазинов должна быть усилена", - подчеркнул Л.Козаченко.

Напомним, теневой сегмент алкогольного рынка в Украине вырос до 60%.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя переживает период стагнации уже шестой год подряд. При этом, власть такое положение дел игнорирует.

Добавим, что нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.