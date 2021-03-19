Відповідь інтернет-тролю: пивоварня назвала пиво цитатою з нецензурного листа клієнта
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Пивоварня з Вірджинії Beale's завдала удару у відповідь онлайн-тролю, випустивши пиво, назване злісної цитатою з образливого листа, надісланого їм одним з клієнтів. Про це пише Thedrinksbusiness.com, повідомляє УНН.
Деталі
Після того, як американська пивоварня нагадала своїм клієнтам про те, що в зв'язку з пандемією слід носити маски в їхньому закладі, вони отримали шквал образливих коментарів і листів від інтернет-тролів. У відповідь на них пивоварня випустила пиво в банках, на яких опубліковані ці злісні коментарі. Більш того - пиво названо образливою цитатою в бік менеджера пивоварні з одного з листів: "Ваш менеджер - стерва" ("Your manager is b ****"). Назву розміщено прямо під фотографією усміхненої менеджерки пивоварні.
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Повний текст повідомлення інтернет-троля говорить, що "пиво закладу на смак, як гарячий апельсиновий сік", і в повному обсязі опубліковано на зворотному боці банки.
Віце-президент Beale's Емілі Санфрателла пояснила, що пивоварня таким чином вирішила "дати відсіч" інтернет-тролям, яких вистачає і в реальному житті.
Доповнення
Відзначимо, що в усьому світі алкогольні виробники часто використовують упаковку для своїх напоїв з певними цілями, надаючи їм незвичайну форму. Робиться це не тільки з метою залучення уваги споживача, але і для того, щоб формою підкреслити суть напою. Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю недавно з'явився коньяк в незвичайній пляшці у формі коньячного бокала. Виробник зазначає, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити суть їх коньяку LIONEL.
А Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися.
Нагадаємо, раніше УНН зробив добірку найбільш незвичайних в світі пляшок для алкогольних напоїв, які здивують будь-кого.