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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 51714 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72247 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109952 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145502 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195911 просмотра

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Ответ интернет-троллю: пивоварня назвала пиво цитатой из нецензурного письма клиента

Ответ интернет-троллю: пивоварня назвала пиво цитатой из нецензурного письма клиента

Киев  •  УНН

 • 21664 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Пивоварня из Вирджинии Beale's нанесла ответный удар онлайн-троллю, выпустив пиво, названное злобной цитатой из оскорбительного письма, присланного им одним из клиентов. Об этом пишет Thedrinksbusiness.com, сообщает УНН.

Детали

После того, как американская пивоварня напомнила своим клиентам о том, что в связи с пандемией следует носить маски в их заведении, они получили шквал оскорбительных комментариев и писем от интернет-троллей. В ответ на них пивоварня выпустила пиво в банках, на которых опубликованы эти злобные комментарии. Более того - пиво названо оскорбительной цитатой в сторону менеджера пивоварни из одного из писем: "Ваш менеджер - стерва" ("Your manager is b****"). Название размещено прямо под фотографией улыбающейся менеджерки пивоварни.

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Полный текст сообщения интернет-тролля говорит, что "пиво заведения на вкус, как горячий апельсиновый сок", и в полном объеме опубликован на обратной стороне банки.

Вице-президент Beale's Эмили Санфрателла объяснила, что пивоварня таким образом решила "дать отпор" интернет-троллям, которых хватает и в реальной жизни.

Дополнение

Отметим, что во всем мире алкогольные производители часто используют упаковку для своих напитков с определенными целями, предоставляя им необычную форму. Делается это не только с целью привлечения внимания потребителя, но и для того, чтобы формой подчеркнуть суть напитка. Например, на украинском рынке крепкого алкоголя недавно появился коньяк в необычной бутылке в форме коньячного бокала. Производитель отмечает, что такая форма бутылки выбрана с целью подчеркнуть суть их коньяка LIONEL.

А Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.

Напомним, ранее УНН сделал подборку самых необычных в мире бутылок для алкогольных напитков, которые удивят любого.

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