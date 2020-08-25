Відпочивальники у День Незалежності застрягли на катері в морі

Повідомлення про те, що у місті Маріуполь, в акваторії Азовського моря, на відстані 300 м від берега, у спортивного катеру відмовив двигун, рятувальники отримали 24 серпня о 17:57. На момент поломки на катері перебували три відпочивальника, у тому числі одна дитина.

Рятувальники за допомогою рейдового водолазного катеру “Дмитро Тритейкін” провели буксирування спортивного катеру до Маріупольського рибного порту. Ніхто із відпочивальників не постраждав.

Нагадаємо, торік на Херсонщині поліція врятувала подружжя веслувальників.