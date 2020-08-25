Отдыхающие в День Независимости застряли на катере в море
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Трое отдыхающих в День Независимости Украины, 24 августа, застряли на катере в Азовском море неподалеку от Мариуполя. Им помогли добраться до берега спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ СЧС в Донецкой области.
Сообщение о том, что в городе Мариуполь, в акватории Азовского моря, на расстоянии 300 м от берега, у спортивного катера отказал двигатель, спасатели получили 24 августа в 17:57. На момент поломки на катере находились трое отдыхающих, в том числе один ребенок.
Спасатели с помощью рейдового водолазного катера “Дмитрий Тритейкин” провели буксировку спортивного катера в Мариупольский рыбный порт. Никто из отдыхающих не пострадал.
Напомним, в прошлом году в Херсонской области полиция спасла супругов гребцов.