Відпочинок в Україні - 2023: експерти розповіли, що буде з курортним сезоном

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12885 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 41076 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38039 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43332 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112318 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179318 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 194709 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143750 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137780 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87874 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.3м/с
27%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 29695 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 33756 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 36704 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 29295 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23094 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23461 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 41076 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 194709 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247475 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18601 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23547 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39645 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35765 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143750 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Відпочинок в Україні - 2023: експерти розповіли, що буде з курортним сезоном

Київ • УНН

 • 970264 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Як показують опитування, цього літа, незважаючи на війну, більшість українців планують їхати у відпустку. Серед бажаних напрямків – море, доступ до якого зараз є лише у межах Миколаївської та Одеської областей. При цьому пляжний сезон досі під питанням. Яка ситуація на морських курортах України та на який відпочинок можна очікувати цього літа, розбиралися журналісти видання «Відпочивай в Україні».

Відпочинок в Україні - 2023: експерти розповіли, що буде з курортним сезоном

Одеська область: доступ до моря закритий, виручать басейни

В області продовжує діяти заборона на відвідування пляжів та прибережних територій через збереження мінної небезпеки та загрози ракетних атак. Не сприяють відкриттю купального сезону в регіоні значне погіршення якості води в акваторії Чорного моря після підриву військами росії Каховської ГЕС, а також порушена через війну логістика. Так, наприклад, призупинення руху мостом у Затоці, який був неодноразово обстріляний ворогом, суттєво ускладнює транспортне сполучення з курортами Сергіївка, Лебедівка, Курортне, Росєйка, Катранка та деякими іншими. А єдина безпечна дорога в “українську Венецію” Вилкове проходить зараз через КПП “Паланка”, з регулярними корками на в'їзд чи виїзд з України.

Але, схоже, на деяких курортах Одеської області все ж таки розраховують дочекатися відпочиваючих. Судячи з оголошень на сервісі OLX, найоптимістичніші настрої — у Чорноморську. Саме в цьому місті, розташованому за півгодини їзди від Одеси, найбільша кількість пропозицій для відпускників. Тут переважають варіанти з басейнами, як заміна недоступному морю, найчастіше здають будинки та дачі під ключ. Подібні пропозиції також є в Грибівці.

А ось у Затоці, яка дуже постраждала від ворожого обстрілу, на сезон майже не сподіваються: тут пропозицій туристичного житла — раз, два й усе. Якщо дуже напружитись, можна знайти варіанти, віддаленні від моря, але з басейном і дитячим майданчиком. І за приємною ціною.

Найбільше цього сезону пощастило самій Одесі. Щоправда, очікуваного відкриття пляжів 15 червня тут так і не відбулося, оскільки Одеська затока визнана непридатною для купання через значне забруднення води після руйнування греблі Каховської ГЕС. Скільки триватиме заборона, і коли в Одесі знову відкриють пляжі (та чи відкриють взагалі?), поки невідомо. Але в місті вистачає альтернатив у вигляді пляжних комплексів і готелів з басейнами. Та й крім них, тут є чим зайнятися: архітектура, музеї, екскурсії, атмосферні заклади.

Миколаївська область: вся надія на лимани

Минулорічна заборона на відвідування прибережних територій Чорного моря поширюється і на Миколаївську область. Морські пляжі тут офіційно закриті, але влада регіону обіцяла дозволити відпочинок на берегах лиманів і річок, що знаходяться на певній відстані від моря. Основну ставку роблять на Тилігульський лиман, визнаний найчистішим у регіоні. Серед найближчих до нього курортів - Коблево, Морське та Рибаківка. Активніше за інших до сезону готується Коблево, якому війна не принесла значних руйнувань. За словами власника однієї з місцевих баз відпочинку Артура Розумного, напливу відпочиваючих тут не чекають, адже море недоступне, але сподіваються, що ситуацію врятують готелі з басейнами, яких на курорті вистачає.

А ось інший курорт Миколаївської області, Очаків, цього літа, як і минулого, не дочекається гостей. Ворог, який засів на Кінбурнській косі, регулярно обстрілює місто з артилерії. До того ж, очаківські пляжі надовго стали непридатними для відпочинку: після підриву Каховської ГЕС у Дніпро-Бузький лиман, що омиває східну частину міста, потрапили каналізаційні стоки, збудники інфекцій та хімікати.

Херсонська область: курорти в окупації

Ряд чорноморських курортів України, що розташовані в Херсонській області, все ще перебуває в окупації. Серед них Скадовськ, Залізний Порт, Лазурне, Приморське. Росіяни зайняли багато баз відпочинку, пансіонатів та готелів на узбережжі, інші туристичні об'єкти — розважальні комплекси, кафе, ресторани — відбирають у справжніх власників для начебто «націоналізації».

Збитки окупанти завдають не лише людям, а й природі. Через дії росії найбільший безлюдний острів Чорного моря, Джарилгач, опинився на межі екологічної катастрофи. Російські військові засипали піском смугу води між материком та островом, приєднавши його до материкової частини Херсонської області. Біологи б'ють на сполох: це призведе до порушення екосистеми Джарилгача і заток, що його омивають. Під загрозою зникнення опиняється кілька видів морських тварин та птахів.

Схоже, цього року повноцінний курортний сезон на морському узбережжі України не відбудеться. Усі надії — на наступне літо. На той час, хочеться вірити, ЗСУ виженуть окупантів з нашої землі. Але потім на нас чекає чимало роботи. Як зазначає головний редактор порталу «Відпустка Тайм» Андрій Шум, турбізнесу потрібно буде відновлювати зруйновану інфраструктуру, а на це можуть піти місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Бізнесу
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31