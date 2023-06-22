Відпочинок в Україні - 2023: експерти розповіли, що буде з курортним сезоном

Одеська область: доступ до моря закритий, виручать басейни

В області продовжує діяти заборона на відвідування пляжів та прибережних територій через збереження мінної небезпеки та загрози ракетних атак. Не сприяють відкриттю купального сезону в регіоні значне погіршення якості води в акваторії Чорного моря після підриву військами росії Каховської ГЕС, а також порушена через війну логістика. Так, наприклад, призупинення руху мостом у Затоці, який був неодноразово обстріляний ворогом, суттєво ускладнює транспортне сполучення з курортами Сергіївка, Лебедівка, Курортне, Росєйка, Катранка та деякими іншими. А єдина безпечна дорога в “українську Венецію” Вилкове проходить зараз через КПП “Паланка”, з регулярними корками на в'їзд чи виїзд з України.

Але, схоже, на деяких курортах Одеської області все ж таки розраховують дочекатися відпочиваючих. Судячи з оголошень на сервісі OLX, найоптимістичніші настрої — у Чорноморську. Саме в цьому місті, розташованому за півгодини їзди від Одеси, найбільша кількість пропозицій для відпускників. Тут переважають варіанти з басейнами, як заміна недоступному морю, найчастіше здають будинки та дачі під ключ. Подібні пропозиції також є в Грибівці.

А ось у Затоці, яка дуже постраждала від ворожого обстрілу, на сезон майже не сподіваються: тут пропозицій туристичного житла — раз, два й усе. Якщо дуже напружитись, можна знайти варіанти, віддаленні від моря, але з басейном і дитячим майданчиком. І за приємною ціною.

Найбільше цього сезону пощастило самій Одесі. Щоправда, очікуваного відкриття пляжів 15 червня тут так і не відбулося, оскільки Одеська затока визнана непридатною для купання через значне забруднення води після руйнування греблі Каховської ГЕС. Скільки триватиме заборона, і коли в Одесі знову відкриють пляжі (та чи відкриють взагалі?), поки невідомо. Але в місті вистачає альтернатив у вигляді пляжних комплексів і готелів з басейнами. Та й крім них, тут є чим зайнятися: архітектура, музеї, екскурсії, атмосферні заклади.

Миколаївська область: вся надія на лимани

Минулорічна заборона на відвідування прибережних територій Чорного моря поширюється і на Миколаївську область. Морські пляжі тут офіційно закриті, але влада регіону обіцяла дозволити відпочинок на берегах лиманів і річок, що знаходяться на певній відстані від моря. Основну ставку роблять на Тилігульський лиман, визнаний найчистішим у регіоні. Серед найближчих до нього курортів - Коблево, Морське та Рибаківка. Активніше за інших до сезону готується Коблево, якому війна не принесла значних руйнувань. За словами власника однієї з місцевих баз відпочинку Артура Розумного, напливу відпочиваючих тут не чекають, адже море недоступне, але сподіваються, що ситуацію врятують готелі з басейнами, яких на курорті вистачає.

А ось інший курорт Миколаївської області, Очаків, цього літа, як і минулого, не дочекається гостей. Ворог, який засів на Кінбурнській косі, регулярно обстрілює місто з артилерії. До того ж, очаківські пляжі надовго стали непридатними для відпочинку: після підриву Каховської ГЕС у Дніпро-Бузький лиман, що омиває східну частину міста, потрапили каналізаційні стоки, збудники інфекцій та хімікати.

Херсонська область: курорти в окупації

Ряд чорноморських курортів України, що розташовані в Херсонській області, все ще перебуває в окупації. Серед них Скадовськ, Залізний Порт, Лазурне, Приморське. Росіяни зайняли багато баз відпочинку, пансіонатів та готелів на узбережжі, інші туристичні об'єкти — розважальні комплекси, кафе, ресторани — відбирають у справжніх власників для начебто «націоналізації».

Збитки окупанти завдають не лише людям, а й природі. Через дії росії найбільший безлюдний острів Чорного моря, Джарилгач, опинився на межі екологічної катастрофи. Російські військові засипали піском смугу води між материком та островом, приєднавши його до материкової частини Херсонської області. Біологи б'ють на сполох: це призведе до порушення екосистеми Джарилгача і заток, що його омивають. Під загрозою зникнення опиняється кілька видів морських тварин та птахів.

Схоже, цього року повноцінний курортний сезон на морському узбережжі України не відбудеться. Усі надії — на наступне літо. На той час, хочеться вірити, ЗСУ виженуть окупантів з нашої землі. Але потім на нас чекає чимало роботи. Як зазначає головний редактор порталу «Відпустка Тайм» Андрій Шум, турбізнесу потрібно буде відновлювати зруйновану інфраструктуру, а на це можуть піти місяці.