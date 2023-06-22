Отдых в Украине — 2023: эксперты рассказали, что будет с курортным сезоном

Одесская область: доступ к морю закрыт, выручат бассейны

В области продолжает действовать запрет на посещение пляжей и прибрежных территорий из-за сохранения минной опасности и угрозы ракетных атак. Не способствуют открытию купального сезона в регионе серьезное ухудшение качества воды в акватории Черного моря после подрыва войсками рф Каховской ГЭС и нарушенная из-за войны логистика. Так, например, приостановка движения по мосту в Затоке, неоднократно обстрелянному врагом, осложнила транспортное сообщение с курортами Сергеевка, Лебедевка, Курортное, Рассейка, Катранка и рядом других. А единственная безопасная дорога в “украинскую Венецию” Вилково проходит сейчас через КПП “Паланка”, с регулярными пробками на въезд или выезд из Украины.

Но, похоже, на некоторых курортах Одесской области все же рассчитывают дождаться отдыхающих. Судя по объявлениям на сервисе OLX, самые оптимистичные настроения — в Черноморске. Именно в этом городе, в получасе езды от Одессы, наибольшее число предложений для отпускников. Тут преобладают варианты с бассейнами, как замена недоступному морю, чаще всего сдают дома и дачи под ключ. Похожие предложения также есть в Грибовке.

А вот в Затоке, которая сильно пострадала от вражеских обстрелов, на сезон почти не надеются: тут предложений туристического жилья — раз, два и обчелся. Если очень постараться, можно найти варианты на удалении от моря, но с бассейном и детской площадкой. И по приятной цене.

Больше всех в нынешнем сезоне повезло самой Одессе. Правда, ожидаемого открытия пляжей 15 июня здесь так и не произошло, так как Одесский залив признан непригодным для купания из-за значительного загрязнения воды после разрушения плотины Каховской ГЭС. Сколько продлится запрет, и как скоро в Одессе снова откроют пляжи (и откроют ли?), пока неизвестно. Но в городе хватает альтернатив в виде пляжных комплексов и отелей с бассейнами. Да и помимо них здесь есть чем заняться: архитектура, музеи, экскурсии, атмосферные заведения.

Николаевская область: вся надежда на лиманы

Прошлогодний запрет на посещение прибрежных территорий Черного моря распространяется и на Николаевскую область. Морские пляжи тут официально закрыты, но власти региона обещали разрешить отдых на берегах лиманов и рек, находящихся на определенном расстоянии от моря. Основную ставку делают на Тилигульский лиман, признанный самым чистым в регионе. Среди ближайших к нему курортов — Коблево, Морское и Рыбаковка. Активнее других к сезону готовится Коблево, которому война не принесла значительных разрушений. По словам владельца одной из местных баз отдыха Артура Разумного, наплыва отдыхающих здесь не ждут, ведь море недоступно, но надеются, что ситуацию спасут отели с бассейнами, недостатка в которых на курорте нет.

А вот другой курорт Николаевской области, Очаков, этим летом, как и прошлым, снова не дождется гостей. Враг, засевший на Кинбурнской косе, регулярно обстреливает город из артиллерии. К тому же очаковские пляжи надолго стали непригодными для отдыха: после подрыва Каховской ГЭС в Днепро-Бугский лиман, омывающий восточную часть Очакова, попали канализационные стоки, возбудители инфекций и химикаты.

Херсонская область: курорты в оккупации

Ряд черноморских курортов Украины, расположенных в Херсонской области, все еще находится в оккупации. В их числе Скадовск, Железный Порт, Лазурное, Приморское. Россияне заняли многие базы отдыха, пансионаты и отели на побережье, другие объекты — развлекательные комплексы, кафе, рестораны — отбирают у настоящих владельцев под предлогом «национализации».

Ущерб оккупанты наносят не только людям, но и природе. Из-за действий рф крупнейший необитаемый остров Черного моря, Джарылгач, оказался на грани экологической катастрофы. Российский военные засыпали песком полосу воды между материком и островом, присоединив его к оккупированной части Херсонской области. Биологи бьют в набат: это приведет к нарушению экосистемы Джарылгача и омывающих его заливов. Под угрозой исчезновения окажутся несколько видов морских животных и птиц.

Похоже, в этом году полноценный курортный сезон на морском побережье Украины не состоится. Все надежды — на следующее лето. К этому времени, хочется верить, ВСУ выгонят оккупантов с нашей земли. Но после предстоит немало работы. Как отмечает главред портала «Отпуск Тайм» Андрей Шум, турбизнесу придется восстанавливать разрушенную инфраструктуру, на что могут уйти месяцы.