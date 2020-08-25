Відомості про звіт Kroll у розслідуванні схем "ПриватБанку" становлять таємницю — НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У НАБУ відмовилися прокоментувати залучення звіту американської компанії Kroll до справи розслідування "схем" виводу коштів із "ПриватБанку". Там послалися на таємницю слідства, йдеться у відповіді Бюро на запит УНН.
Так, у НАБУ пояснили, що відомості досудового розслідування становлять таємницю слідства і можуть бути розголошені виключно з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
"Враховуючи викладене, запитувані відомості становлять таємницю досудового розслідування та не підлягають розголошенню", - йдеться у відповіді відомства на запит агентства.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.
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Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.
На переконання депутатів "Слуги народу", за мотивами розслідування Kroll українські правоохоронці мали б уже відкрити кримінальне провадження.
Та оскільки цього не відбувається, депутати з "Голосу" виступили за парламентський контроль цього питання і вже заявили, що готові голосувати за утворення відповідної ТСК.