Відомого співка О.Пономарьова обікрали на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні у Мелітополі Запорізької області невідомі обікрали автомобіль народного артиста України Олександра Пономарьова. Про це кореспонденту УНН повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.
“Як повідомили у поліції мікроавтобус О.Пономарьова ймовірно відкрили за допомогою сканеру, так як не видно наявних слідів злому. Невідомі викрали з авто особисті речі музикантів”, — повідомили у поліції.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, 1 березня легендарного боксера Ф.Мейвезера пограбували під час святкування ювілею.