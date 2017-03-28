Известного певца А.Пономарева обокрали в Запорожской области

"Как сообщили в полиции, микроавтобус А.Пономарева вероятно открыли с помощью сканера, так как не видно имеющихся следов взлома. Неизвестные похитили из авто личные вещи музыкантов", - сообщили в полиции.

Ведется следствие.

Напомним, 1 марта легендарного боксера Ф.Мейвезера ограбили во время празднования юбилея.