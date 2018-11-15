Відомий український велосипедист Гривко покинув команду "Астану"

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. За підсумками 2018-року казахстанську команду “Астана” покине ряд велосипедистів серед яких і 35-річний українець Андрій Гривко, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Гривко провів в “Астані” цілих 9 сезонів, прийшовши в команду в 2010 році. На рахунку ветерана казахстанської команди перемога в загальному заліку “Тура Середземномор’я” в 2016, 3-е призове місце в загальному заліку “Енеко Тура” в 2013 і 2-е місце в генеральній класифікації “Трьох днів Де Панні” в 2010-му. Гривко неодноразово ставав одним з ключових гонщиків для лідерів команди на Гранд-турах.

“Андрій провів з нами дуже великий період життя, можливо, це була окреме маленьке життя. Думаю, що для нього період в „Астані“ — кращий в кар’єрі, разом з нами він зміг добитися високих результатів, при цьому, віддавши команді дуже багато. Команда завжди вірила в Андрія, і він завжди виправдовував цю довіру. Це був чудовий час. Все, що можу сказати зараз — це величезне спасибі за всі ці роки”, — сказав спортивний директор клубу Дмитро Седун.

Примітно, що Гривко — шестиразовий чемпіон України в гонці з роздільним стартом. Брав участь в Олімпійських іграх в Пекіні в 2008 році. Кращий результат українця на Гранд Турах — 22-е місце в “Джиро д’Італія” −2009. У минулому сезоні він зайняв 120-й рядок у підсумковому заліку “Тур де Франс”.

Додамо також, по завершенню 2018 року, команду “Астану” покинуть також інші 9 велогонщиків: Міхаель Вальгрен, Танел Кангерт, Оскар Гатто, Йеспер Хансен, Морено Мозер, Сергій Чернецький, Трульс Корсет, Ріккардо Міналі та Руслан Тлеубаєв.

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