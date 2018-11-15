Известный украинский велосипедист Гривко покинул команду "Астану"

Гривко провел в “Астане” целых 9 сезонов, придя в команду в 2010 году. На счету ветерана казахстанской команды победа в общем зачете “Тура Средиземноморья” в 2016, 3-е призовое место в общем зачете “Энеко Тура” в 2013 и второе место в генеральной классификации “Трех дней Де Панни” в 2010-м. Гривко неоднократно становился одним из ключевых гонщиков для лидеров команды на Гранд-турах.

“Андрей провел с нами очень большой период жизни, возможно, это была отдельная маленькая жизнь. Думаю, что для него период в „Астане“ — лучший в карьере, вместе с нами он смог добиться высоких результатов, при этом, отдав команде очень много. Команда всегда верила в Андрея, и он всегда оправдывал это доверие. Это было замечательное время. Все, что могу сказать сейчас — это огромное спасибо за все эти годы”, — сказал спортивный директор клуба Дмитрий Седун.

Примечательно, что Гривко — шестикратный чемпион Украины в гонке с раздельным стартом. Принимал участие в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Лучший результат украинском на Гранд Турах — двадцать второе место в “Джиро д’Италия” −2009. В прошлом сезоне он занял 120-ю строчку в итоговом зачете “Тур де Франс”.

Добавим также, по завершению 2018 года, команду “Астану” покинут и другие 9 велогонщиков: Михаэль Вальгрен, Танел Кангерт, Оскар Гатто, Йеспер Хансен, Морено Мозер, Сергей Чернецкий, Трульс Корсет, Риккардо Минали и Руслан Тлеубаев.