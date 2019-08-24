Відомий кондитер зробив спеціальні тістечка до Дня Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українців з Днем Незалежності привітав один з найвідоміших кондитерів у світі француз П’єр Ерме, приготувавши тістечка, прикрашені у синьо-жовтих кольорах. Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Українців вітає один з найвідоміших кондитерів світу - француз П’єр Ерме", - написав Шамшур.
Тістечка прикрашені у синьо-жовтих кольорах - кольорах прапора України.
Нагадаємо, українські зірки в соцмережах привітали українців з Днем Незалежності.
Як повідомляв УНН, учасники 24-ї української антарктичної експедиції записали відео, на якому привітали Україну з Днем Незалежності.
Українців вітає один з найвідоміших кондитерів світу - француз П’єр Ерме pic.twitter.com/iKddCngaob— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) August 24, 2019