Відомий кондитер зробив спеціальні тістечка до Дня Незалежності України

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українців з Днем Незалежності привітав один з найвідоміших кондитерів у світі француз П’єр Ерме, приготувавши тістечка, прикрашені у синьо-жовтих кольорах. Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Українців вітає один з найвідоміших кондитерів світу - француз П’єр Ерме", - написав Шамшур.

Тістечка прикрашені у синьо-жовтих кольорах - кольорах прапора України.

Нагадаємо, українські зірки в соцмережах привітали українців з Днем Незалежності.

Як повідомляв УНН, учасники 24-ї української антарктичної експедиції записали відео, на якому привітали Україну з Днем Незалежності.

Українців вітає один з найвідоміших кондитерів світу - француз П’єр Ерме pic.twitter.com/iKddCngaob

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) August 24, 2019

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