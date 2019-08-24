Известный кондитер сделал специальные пирожные ко Дню Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинцев с Днем Независимости поздравил один из самых известных кондитеров в мире француз Пьер Эрме, приготовив пирожные, украшенные в сине-желтых цветах. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Украинцев поздравляет один из самых известных кондитеров мира - француз Пьер Эрме", - написал Шамшур.
Пирожные украшены в сине-желтых цветах - цветах флага Украины.
Напомним, украинские звезды в соцсетях поздравили украинцев с Днем Независимости.
Как сообщал УНН, участники 24-й украинской антарктической экспедиции записали видео, на котором поздравили Украину с Днем Независимости.
Украинский приветствует один из самых известных кондитеров мира - француз Пьер Эрме pic.twitter.com/iKddCngaob- Shamshur Oleh (@Shamshur_O) August 24, 2019