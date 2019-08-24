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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126831 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137034 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125874 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127880 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130053 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153127 просмотра

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Известный кондитер сделал специальные пирожные ко Дню Независимости Украины

Известный кондитер сделал специальные пирожные ко Дню Независимости Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинцев с Днем Независимости поздравил один из самых известных кондитеров в мире француз Пьер Эрме, приготовив пирожные, украшенные в сине-желтых цветах. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Украинцев поздравляет один из самых известных кондитеров мира - француз Пьер Эрме", - написал Шамшур.

Пирожные украшены в сине-желтых цветах - цветах флага Украины.

Напомним, украинские звезды в соцсетях поздравили украинцев с Днем Независимости.

Как сообщал УНН, участники 24-й украинской антарктической экспедиции записали видео, на котором поздравили Украину с Днем Независимости.

Украинский приветствует один из самых известных кондитеров мира - француз Пьер Эрме pic.twitter.com/iKddCngaob

- Shamshur Oleh (@Shamshur_O) August 24, 2019

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