Відомі соки "Галичина" розривають кредитори, серед яких американський Cargill

ukru
19 березня, 18:42 • 38532 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 82821 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 90663 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113058 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119684 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117055 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152283 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125029 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124737 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123881 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 29156 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 32091 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 37610 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 32691 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 33502 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 81527 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102585 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84242 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152284 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51542 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58884 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107814 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126078 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125478 перегляди
Актуальне
Відомі соки "Галичина" розривають кредитори, серед яких американський Cargill

Відомі соки "Галичина" розривають кредитори, серед яких американський Cargill

Київ • УНН

 • 50626 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Український виробник відомих соків "Галичина" - ТОВ "Яблуневий Дар" - на межі банкрутства. Компанію "розривають" кредитори, серед яких американська корпорація Cargill. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство "Яблуневий Дар" подало дві компанії - ТОВ "ТБ Сад" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", наприкінці 2019 року.

У січні 2020 року Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Яблуневий Дар". Суд визнав грошові вимоги "ТБ Сад" у розмірі 2 млрд 244,9 млн грн заборгованості та 19,2 тис. грн. судового збору.

"Визнано грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до боржника у розмірі 606 млн 17 тис. 472 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника та 19 тис. 210 грн судового збору", - йдеться у матеріалах суду.

Крім того, суд ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів "Яблуневий Дар", і призначив розпорядника майна компанії.

У червні цього року розпорядник майна "Яблуневий Дар" подав до суду клопотання про забезпечення вимог кредиторів у справі. Так, розпорядник майна просив накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності "Яблуневий дар", зокрема на майно, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб, в тому числі - в іпотеці чи заставі компанії "Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл ІНК" (Cargill financial Services international ink.) та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохілл Веста".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За українською "дочкою" Cargill помічені порушення базисних принципів американської корпорації

Розпорядник ініціював арешт майна "Яблуневий дар" аби унеможливити наміри кредиторів компанії - Каргілл файненшіал сервісіз Інтернешнл ІНК та/чи "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" - задовольнити свої вимоги за рахунок майна боржника.

"Такі заходи забезпечення, на думку розпорядника майна, гарантуватимуть додержання прав усіх кредиторів та боржника до моменту проведення підсумкового засідання", - аргументував своє клопотання розпорядник майна.

Вививши матеріали справи, суд ухвалив клопотання розпорядника майна "Яблуневий Дар", але частково: в частині накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності "Яблуневий дар".

Нагадаємо, американська корпорація Cargill була співвласником “Дельта Банку”, який визнали неплатоспроможним. При цьому Cargill встиг вивести свої кошти з “Дельта банку” за місяць до входу туди тимчасової адміністрації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32