Відомі соки "Галичина" розривають кредитори, серед яких американський Cargill
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Український виробник відомих соків "Галичина" - ТОВ "Яблуневий Дар" - на межі банкрутства. Компанію "розривають" кредитори, серед яких американська корпорація Cargill. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство "Яблуневий Дар" подало дві компанії - ТОВ "ТБ Сад" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", наприкінці 2019 року.
У січні 2020 року Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Яблуневий Дар". Суд визнав грошові вимоги "ТБ Сад" у розмірі 2 млрд 244,9 млн грн заборгованості та 19,2 тис. грн. судового збору.
"Визнано грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до боржника у розмірі 606 млн 17 тис. 472 грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника та 19 тис. 210 грн судового збору", - йдеться у матеріалах суду.
Крім того, суд ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів "Яблуневий Дар", і призначив розпорядника майна компанії.
У червні цього року розпорядник майна "Яблуневий Дар" подав до суду клопотання про забезпечення вимог кредиторів у справі. Так, розпорядник майна просив накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності "Яблуневий дар", зокрема на майно, що знаходиться в заставі та іпотеці третіх осіб, в тому числі - в іпотеці чи заставі компанії "Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл ІНК" (Cargill financial Services international ink.) та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохілл Веста".
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Розпорядник ініціював арешт майна "Яблуневий дар" аби унеможливити наміри кредиторів компанії - Каргілл файненшіал сервісіз Інтернешнл ІНК та/чи "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" - задовольнити свої вимоги за рахунок майна боржника.
"Такі заходи забезпечення, на думку розпорядника майна, гарантуватимуть додержання прав усіх кредиторів та боржника до моменту проведення підсумкового засідання", - аргументував своє клопотання розпорядник майна.
Вививши матеріали справи, суд ухвалив клопотання розпорядника майна "Яблуневий Дар", але частково: в частині накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності "Яблуневий дар".
Нагадаємо, американська корпорація Cargill була співвласником “Дельта Банку”, який визнали неплатоспроможним. При цьому Cargill встиг вивести свої кошти з “Дельта банку” за місяць до входу туди тимчасової адміністрації.