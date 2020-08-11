Известные соки "Галичина" разрывают кредиторы, среди которых американский Cargill
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинский производитель известных соков "Галичина" - ООО "Яблочный Дар" - на грани банкротства. Компанию "разрывают" кредиторы, среди которых американская корпорация Cargill. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Заявление об открытии производства по делу о банкротстве "Яблочный Дар" подало две компании - ООО "ТБ Сад" и ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", в конце 2019 года.
В январе 2020 года Хозяйственный суд Львовской области открыл производство по делу о банкротстве "Яблочный Дар". Суд признал денежные требования "ТБ Сад" в размере 2 млрд 244,9 млн грн задолженности и 19,2 тыс. грн. судебного сбора.
"Признано денежные требования ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" к должнику в размере 606 млн 17 тыс. 472 грн как такие, которые обеспечены залогом имущества должника и 19 тыс. 210 грн судебного сбора", - говорится в материалах суда.
Кроме того, суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Яблочный Дар", и назначил распорядителя имущества компании.
В июне этого года распорядитель имущества "Яблочный Дар" подал в суд ходатайство об обеспечении требований кредиторов в деле. Так, распорядитель имущества просил наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности "Яблочный Дар", в частности на имущество, находящееся в залоге и ипотеке третьих лиц, в том числе - в ипотеке или залоге компании "Каргилл Файненшиал Сервисиз Интернешнл ИНК" (Cargill financial Services international ink.) и ООО "Финансовая компания "Инвестохилл Веста".
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Распорядитель инициировал арест имущества "Яблочный Дар", чтобы исключить намерения кредиторов компании - Каргилл Файненшиал сервисиз Интернешнл ИНК и/или "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" - удовлетворить свои требования за счет имущества должника.
"Такие меры обеспечения, по мнению распорядителя имущества, будут гарантировать соблюдение прав всех кредиторов и должника к моменту проведения итогового заседания", - аргументировал свое ходатайство распорядитель имущества.
Вывев материалы дела, суд принял ходатайство распорядителя имущества "Яблочный Дар", но частично: в части наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности "Яблочный Дар".
Напомним, американская корпорация Cargill была совладельцем "Дельта Банка", который признали неплатежеспособным. При этом Cargill успел вывести свои средства из "Дельта банка" за месяц до входа туда временной администрации.