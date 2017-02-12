Відомі результати другого півфіналу нацвідбору на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Визначено переможців другого півфіналу національного відбору на Євробачення-2017. Ними стали виконавці ROZHDEN та ILLARIA, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
До обраних у першому півфіналі фіналістів — TAYANNA і Сальто Назад — додались ще двоє учасників.
ILLARIA отримала 7 балів від суддів і 8 від глядачів. Загальний бал — 15 балів.
ROZHDEN отримав 8 балів від суддів і 5 від глядачів. Його результат — 13 балів.
Зазначимо, що цього разу за місце у фіналі змагалися: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova та ILLARIA.