Известны результаты второго полуфинала нацотбора на Евровидение-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Определены победители второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2017. Ими стали исполнители ROZHDEN и ILLARIA, передает УНН со ссылкой на UA: Первый.
К выбранным в первом полуфинале финалистов - TAYANNA и Сальто Назад - добавились еще двое участников.
ILLARIA получила 7 баллов от судей и 8 от зрителей. Общий балл - 15 баллов.
ROZHDEN получил 8 баллов от судей и 5 от зрителей. Его результат - 13 баллов.
Отметим, что на этот раз за место в финале соревновались: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.