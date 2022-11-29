Відновлюють електрику та ремонтують насосну станцію: Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині

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За його словами, окупанти продовжують обстріли Херсона та правобережної частини регіоні, зокрема, обстрілюють усі населені пункти вздовж річки Дніпро.

Рашисти застосовують не лише залпові системи вогню, а й міномети, зважаючи на те, що відстань між берегами річки не є значною, а також використовують пересувні мінометні установки, ведуть свої злочинні обстріли. На щастя, за останню добу немає жертв та постраждалих.

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“Здебільшого удари наносяться по критичній інфраструктурі. Зараз підключені до світла лише 20% абонентів у Херсоні. Окупанти знову зруйнували насосну станцію, що постачала воду до Миколаєва. Наразі тривають роботи по її відновленню. Надалі постане питання про захист цієї станції, оскільки окупанти продовжують нищити вже відновлені об’єкти.

Лікарні отримали електропостачання. На жаль, поки не вдається подати повністю воду. Почав з’являтися мережевий інтернет, однак не по всьому місту. У деяких мікрорайонах міста він є. Тобто можна сказати, що життя відновлюється. Попри постійні обстріли окупантів", – додав він.

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Хлань також наголосив на тому, що зараз пропонуються маршрути евакуації для населення.

"Наразі - потягом до Хмельницького. Щоденно такий потяг відправляється. Зараз організовуються та готуються додаткові вагони цього потягу. Також триває евакуація автобусними маршрутами. Також долучаються благодійні організації, що влаштовують евакуаційні тури. Усім, хто погоджується на евакуацію, допомагає держава. Одноразова допомога складає 2 тис. грн, а непрацездатному населенню — 3 тисячі. Ми розуміємо, що це дуже мала сума. Але, враховуючи небезпеку у місті Херсон та в населених пунктах на узбережжі, краще скористатися евакуацією. Ті, хто категорично відмовляється від евакуації, ми їм радимо бути обережними. Поки що з сигналами повітряної тривоги ситуація не відпрацьована, бо час від обстрілів та прильотів доволі малий. Тому краще бути вкрай обережними та знаходитися неподалік сховищ", - закликав він.

Доповнення

За 28 листопада війська рф 21 раз обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок ворожої атаки постраждалих не виявлено.