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Восстанавливают электричество и ремонтируют насосную станцию: Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области

Восстанавливают электричество и ремонтируют насосную станцию: Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области

Киев • УНН

 • 627014 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На освобожденной территории Херсонской области постепенно восстанавливают электроснабжение, а также ремонтируют насосную станцию, заявил во время брифинга депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, добавив, что подключены к свету только 20% абонентов в Херсоне, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, оккупанты продолжают обстрелы Херсона и правобережной части региона, в частности, обстреливают все населенные пункты вдоль реки Днепр.

Рашисты применяют не только залповые системы огня, но и минометы, учитывая, что расстояние между берегами реки не является значительным, а также используют передвижные минометные установки, ведут свои преступные обстрелы. К счастью, за последние сутки нет жертв и пострадавших.

Цитата

“В основном удары наносятся по критической инфраструктуре. В настоящее время подключены к свету только 20% абонентов в Херсоне. Оккупанты снова разрушили насосную станцию, поставлявшую воду в Николаев. В настоящее время продолжаются работы по ее восстановлению. В дальнейшем встанет вопрос о защите этой станции, поскольку оккупанты продолжают уничтожать уже восстановленные объекты.

Больницы получили электроснабжение. К сожалению, пока не удается полностью подать воду. Начал появляться сетевой интернет, однако не по всему городу. В некоторых микрорайонах города он есть. То есть можно сказать, что жизнь восстанавливается. Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов", – добавил он.

Детали

Хлань также отметил, что сейчас предлагаются маршруты эвакуации для населения.

"Сейчас - поездом в Хмельницкий. Ежедневно такой поезд отправляется. Сейчас организуются и готовятся дополнительные вагоны этого поезда. Также идет эвакуация автобусными маршрутами. Также присоединяются благотворительные организации, устраивающие эвакуационные туры. Всем, кто соглашается на эвакуацию, помогает государство. Одноразовая помощь составляет 2 тыс. грн, а нетрудоспособному населению — 3000. Мы понимаем, что это очень малая сумма, но, учитывая опасность в городе Херсон и в населенных пунктах на побережье, лучше воспользоваться эвакуацией. Те, кто категорически отказывается от эвакуации, мы им советуем быть осторожными. Пока с сигналами воздушной тревоги ситуация не отработана, потому что время от обстрелов и прилетов достаточно мало. Поэтому лучше быть крайне осторожными и находиться неподалеку от убежищ", - призвал он.

Дополнение

За 28 ноября войска рф 21 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадавшие не обнаружены.

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