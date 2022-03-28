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Відновлено зв’язок, надходить допомога: ситуація у звільненому від окупантів Тростянці

Київ • УНН

 • 83679 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про ситацію в Тростянці, який нещодавно звільнили від російських окупантів, пише УНН.

Відновлено зв’язок, надходить допомога: ситуація у звільненому від окупантів Тростянці

Цитата

“Вибачте, зник зі зв'язку. Працюємо у Тростянецькій громаді, а тут його зовсім не було, ось тільки з'явився. Привезли вчора в громаду старлінк та генератори. Поки налагоджували зв'язок, щоб була можливість у людей зв'язатися з рідними. Сказати, що живі”, - повідомив Живицький.

Деталі

З його слів, люди в Тростянці протягом всього часу були відрізані від світу та інформації.

Шодо ситуації у звільному місті, очільник ОДА зазначив, що:

  • третій день поспіль туди возять необхідну допомогу;
  • швидкими визозять важких поранених до найближчих лікарень. В Тростянці лікарня не працює, людей збирають по домівках. Для тих, хто лишається, обладнали медичний пункт допомоги;
  • людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозять до Сум, розселили у гуртожитках. Забезпечили харчуванням, ліками і одягом.

У самому Тростянці, зі слів обласного очільника, сильно постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва.

Район залізничного вокзалу та автовокзалу - повністю зруйновані. Згорів та повністю знищений багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

У селах громади ситуація схожа, допомога надходить. Зв'язок потроху з'являється.

“По громаді багато замінувань, розтяжки. Хоч звільнена від орків, утім не є безпечною територією. Не можна близько підходити до знищеної ворожої техніки та місць стоянок орків”, - додав він.

Нагадаємо

Минулого тижня Тростянець, що на Сумщині, було звільнено від російських окупантів.

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