Восстановлена связь, поступает помощь: ситуация в освобожденном от оккупантов Тростянце
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о ситации в Тростянце, который недавно освободили от российских оккупантов, пишет УНН.
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“Извините, исчез со связи. Работаем в Тростянецкой общине, а тут её совсем не было, вот только появилась. Привезли вчера в общину старлинк и генераторы. Пока налаживали связь, чтобы была возможность у людей связаться с родными. Сказать, что живы", - сообщил Живицкий.
Детали
С его слов, люди в Тростянце в течение всего времени были отрезаны от мира и информации.
Относительно ситуации в освобожденном городе, глава ОГА отметил, что:
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- третий день подряд туда возят необходимую помощь;
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- скорые визозят тяжелых раненых в ближайшие больницы. В Тростянце больница не работает, людей собирают по домам. Для тех, кто остается, оборудовали медицинский пункт помощи;
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- людей, которые остались без жилья после боевых действий, перевозят в Сумы, расселили в общежитиях. Обеспечили питанием, лекарствами и одеждой.
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В самом Тростянце, по словам областного главы, сильно пострадали центральная часть города, район больницы и лесничества.
Район железнодорожного вокзала и автовокзала - полностью разрушены. Сгорел и полностью уничтожен многоквартирный пятиэтажный дом напротив вокзала.
В селах общины ситуация похожая, помощь поступает. Связь понемногу появляется.
“По общине много минирований, растяжки. Хотя освобождена от орков, впрочем не является безопасной территорией. Нельзя близко подходить к уничтоженной вражеской технике и местам стоянок орков”, - добавил он.
Напомним
На прошлой неделе Тростянец, что в Сумской области,был освобожден от российских оккупантов.