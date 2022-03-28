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Восстановлена связь, поступает помощь: ситуация в освобожденном от оккупантов Тростянце

Киев • УНН

 • 83679 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о ситации в Тростянце, который недавно освободили от российских оккупантов, пишет УНН.

Восстановлена связь, поступает помощь: ситуация в освобожденном от оккупантов Тростянце

Цитата

“Извините, исчез со связи. Работаем в Тростянецкой общине, а тут её совсем не было, вот только появилась. Привезли вчера в общину старлинк и генераторы. Пока налаживали связь, чтобы была возможность у людей связаться с родными. Сказать, что живы", - сообщил Живицкий.

Детали

С его слов, люди в Тростянце в течение всего времени были отрезаны от мира и информации.

Относительно ситуации в освобожденном городе, глава ОГА отметил, что:

  • третий день подряд туда возят необходимую помощь;
  • скорые визозят тяжелых раненых в ближайшие больницы. В Тростянце больница не работает, людей собирают по домам. Для тех, кто остается, оборудовали медицинский пункт помощи;
  • людей, которые остались без жилья после боевых действий, перевозят в Сумы, расселили в общежитиях. Обеспечили питанием, лекарствами и одеждой.

В самом Тростянце, по словам областного главы, сильно пострадали центральная часть города, район больницы и лесничества.

Район железнодорожного вокзала и автовокзала - полностью разрушены. Сгорел и полностью уничтожен многоквартирный пятиэтажный дом напротив вокзала.

В селах общины ситуация похожая, помощь поступает. Связь понемногу появляется.

“По общине много минирований, растяжки. Хотя освобождена от орков, впрочем не является безопасной территорией. Нельзя близко подходить к уничтоженной вражеской технике и местам стоянок орков”, - добавил он.

Напомним

На прошлой неделе Тростянец, что в Сумской области,был освобожден от российских оккупантов.

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