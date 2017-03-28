Відновлення В.Шокіна можливе, а Ю.Луценко піде на підвищення - політолог

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Новиною дня стало рішення Віктора Шокіна скасувати через суд рішення про відставку з посади Генерального прокурора. Політолог Олександра Решмеділова вважає, що це тільки початок більш масштабних перестановок у владі. Про це вона пише на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Кінець березня-квітень подарує нам велику кадрову ротацію. Передвісники вже з'явилися ГПУ, НБУ, СБУ etc. Сьогодні топ-новиною звичайно стало рішення Шокіна, яке для багатьох стало шоком. Хоча якщо подивитися тверезо і зняти рожеві окуляри, то відновлення на посаді цілком можливе і обгрунтоване. Були процедурні порушення, а саме кнопкодавство. За версією Онищенка, голоси масово скуповували. На окрему увагу заслуговує звичайно і грузинський фактор, який зіграв не останню роль. Не секрет, що Шокіна "пішли", а саме під тиском США і особисто Байдена, руками активістів", - написала А.Решмеділова.

"Плюс до всього анонсований термін перебування Юрія Луценка закінчується. Йому давно пора вперед, а хтось повинен виконувати роботу, що накопичилась. Юрія Віталійовича чекає подальша кар'єрна драбина. При цьому кадрова лава у Банкової коротка, а глобальна ротація ще попереду. В принципі Луценко і не заперечував, що ГПУ для нього - це якийсь трамплін. Так що це тільки перші весняні квіточки, ягідки будуть пізніше", - наголосила експерт.

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