Відновлення В.Шокіна можливе, а Ю.Луценко піде на підвищення - політолог

"Кінець березня-квітень подарує нам велику кадрову ротацію. Передвісники вже з'явилися ГПУ, НБУ, СБУ etc. Сьогодні топ-новиною звичайно стало рішення Шокіна, яке для багатьох стало шоком. Хоча якщо подивитися тверезо і зняти рожеві окуляри, то відновлення на посаді цілком можливе і обгрунтоване. Були процедурні порушення, а саме кнопкодавство. За версією Онищенка, голоси масово скуповували. На окрему увагу заслуговує звичайно і грузинський фактор, який зіграв не останню роль. Не секрет, що Шокіна "пішли", а саме під тиском США і особисто Байдена, руками активістів", - написала А.Решмеділова.

"Плюс до всього анонсований термін перебування Юрія Луценка закінчується. Йому давно пора вперед, а хтось повинен виконувати роботу, що накопичилась. Юрія Віталійовича чекає подальша кар'єрна драбина. При цьому кадрова лава у Банкової коротка, а глобальна ротація ще попереду. В принципі Луценко і не заперечував, що ГПУ для нього - це якийсь трамплін. Так що це тільки перші весняні квіточки, ягідки будуть пізніше", - наголосила експерт.