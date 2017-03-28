Восстановление В.Шокина возможно, а Ю.Луценко пойдет на повышение - политолог

ukru
Эксклюзив
14:19 • 10193 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 54907 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 111481 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 104494 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 115257 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127182 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138979 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144047 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132040 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122015 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 130031 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 127662 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 93246 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 110224 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 66212 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 20435 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 111481 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 156713 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 191376 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 199125 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130898 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139492 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144837 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143783 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147431 просмотра
Актуальное
Восстановление В.Шокина возможно, а Ю.Луценко пойдет на повышение - политолог

Восстановление В.Шокина возможно, а Ю.Луценко пойдет на повышение - политолог

Киев • УНН

 • 11439 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Новостью дня стало решение Виктора Шокина отменить через суд решение об отставке с должности Генерального прокурора. Политолог Александра Решмедилова считает, что это только начало более масштабных перестановок во власти. Об этом она пишет у себя на странице в Facebook, передает УНН.

“Конец марта-апрель подарит нам большую кадровую ротацию. Предвестники уже появились ГПУ, НБУ, СБУ etc. Сегодня топ новостью конечно стало решение Шокина, которое для многих стало шоком. Хотя если посмотреть трезво и снять розовые очки, то восстановление в должности вполне возможно и обоснованно. Были процедурные нарушения, а именно кнопкодавство. По версии Онищенко голоса массово скупали. Отдельного внимания заслуживает конечно и грузинский фактор, который сыграл не последнюю роль. Не секрет, что Шокина „ушли“, а именно под давлением США и лично Байдена, руками активистов”, — написала А.Решмедилова.

“Плюс ко всему анонсированный срок пребывания Юрия Луценко истекает. Ему давно пора вперед, а кто-то должен делать накопившуюся работу. Юрия Витальевича ждет дальнейшая карьерная лестница. При этом кадровая скамья у Банковой короткая, а глобальная ротация еще впереди. В принципе Луценко и не отрицал, что ГПУ для него — это некий трамплин. Так что это только первые весенние цветочки, ягодки будут позднее”, — подчеркнула эксперт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы