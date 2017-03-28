Восстановление В.Шокина возможно, а Ю.Луценко пойдет на повышение - политолог

“Конец марта-апрель подарит нам большую кадровую ротацию. Предвестники уже появились ГПУ, НБУ, СБУ etc. Сегодня топ новостью конечно стало решение Шокина, которое для многих стало шоком. Хотя если посмотреть трезво и снять розовые очки, то восстановление в должности вполне возможно и обоснованно. Были процедурные нарушения, а именно кнопкодавство. По версии Онищенко голоса массово скупали. Отдельного внимания заслуживает конечно и грузинский фактор, который сыграл не последнюю роль. Не секрет, что Шокина „ушли“, а именно под давлением США и лично Байдена, руками активистов”, — написала А.Решмедилова.

“Плюс ко всему анонсированный срок пребывания Юрия Луценко истекает. Ему давно пора вперед, а кто-то должен делать накопившуюся работу. Юрия Витальевича ждет дальнейшая карьерная лестница. При этом кадровая скамья у Банковой короткая, а глобальная ротация еще впереди. В принципе Луценко и не отрицал, что ГПУ для него — это некий трамплин. Так что это только первые весенние цветочки, ягодки будут позднее”, — подчеркнула эксперт.