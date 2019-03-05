Відновлення українських пам'ятників у Польщі досі не розпочато - В'ятрович

КИЇВ. 5 березня. УНН. Ситуація з відновленням українських пам’ятників у Польщі, зруйнованих під час 15 актів вандалізму, не змінилася. Жоден з пам’ятників, які зруйнували у Польщі у 2014-2017 роках, не був відновлений. Про це журналісту УНН розповів голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.