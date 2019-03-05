Відновлення українських пам'ятників у Польщі досі не розпочато - В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ситуація з відновленням українських пам’ятників у Польщі, зруйнованих під час 15 актів вандалізму, не змінилася. Жоден з пам’ятників, які зруйнували у Польщі у 2014-2017 роках, не був відновлений. Про це журналісту УНН розповів голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
"Поки що жодних зрушень немає, жоден з пам’ятників, які зруйнували у Польщі під час 15 актів вандалізму за три роки (у 2014-2017 рр. – ред.), не був відновлений попри те, що один з цих пам’ятників, у Верхраті, визнаний легальним. Ми маємо відверте порушення польською стороною міждержавної угоди", - розповів В’ятрович.
За його словами, це і є однією з причин ускладнень стосунків між Україною та Польщею, а також є причиною призупинення дозволів на пошукові роботи польської сторони в Україні.
На думку В’ятровича, треба проводити зустрічі і намагатися вирішити цю проблему.
"На жаль, дотепер з польського боку бачимо вперте небажання вирішувати цю проблему. Не просто не відновлено жодного з українських пам’ятників та не розслідувано жодного з фактів вандалізму, більше того, частина цих фактів підтримується представниками польської держави", - відзначив В’ятрович.
Зокрема, за його словами, йдеться про пам’ятник воїнам УПА у Грушовичах, який було демонтовано "в прямому ефірі різного роду польськими радикалами і представниками польських громадських організацій, а також – з підтримкою Міністерства культури Польщі та польського Інституту національної пам’яті".
Нагадаємо, Інститут національної пам’яті Польщі 24 травня почав ексгумацію останків у Грушовичах, щоб з’ясувати, чи поховані там члени УПА. Долучитись до розкопок запросили українську сторону, і українці долучилися як спостерігачі.
Як повідомляв УНН, україно-польські дослідження у Грушовичах зайшли у глухий кут.
Український інститут національної пам’яті далі наполягає на відновленні знищеного пам’ятника не лише в Грушовичах, але й всіх пам’ятників, які були зруйновані у Польщі, починаючи з 2014 року.