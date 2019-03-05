Восстановление украинских памятников в Польше до сих пор не начато - Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Ситуация с восстановлением украинских памятников в Польше, разрушенных во время 15 актов вандализма, не изменилась. Ни один из памятников, которые разрушили в Польше в 2014-2017 годах, не был возобновлен. Об этом журналисту УНН рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Пока никаких сдвигов нет, ни один из памятников, которые разрушили в Польше во время 15 актов вандализма за три года (в 2014-2017 гг. - ред.), не был возобновлен, несмотря на то, что один из этих памятников, в Верхрате, признан легальным. Мы имеем откровенное нарушение польской стороной межгосударственного соглашения", - рассказал Вятрович.
По его словам, это и является одной из причин осложнений отношений между Украиной и Польшей, а также является причиной приостановления разрешений на поисковые работы польской стороны в Украине.
По мнению Вьятровича, надо проводить встречи и пытаться решить эту проблему.
"К сожалению, до сих пор с польской стороны видим упорное нежелание решать эту проблему. Не просто не восстановлен ни один из украинских памятников и не расследовано ни одного из фактов вандализма, более того, часть этих фактов поддерживается представителями польского государства", - отметил Вятрович.
В частности, по его словам, речь идет о памятнике воинам УПА в Грушовичах, который был демонтирован "в прямом эфире разного рода польскими радикалами и представителями польских общественных организаций, а также - с поддержкой Министерства культуры Польши и польского Института национальной памяти".
Напомним, Институт национальной памяти Польшу 24 мая начал эксгумацию останков в Грушовичах, чтобы выяснить, похоронены ли там члены УПА. Приобщиться к раскопкам пригласили украинскую сторону, и украинцы присоединились в качестве наблюдателей.
Как сообщал УНН, украинско-польские исследования в Грушовичах зашли в тупик.
Украинский институт национальной памяти продолжает настаивать на восстановлении уничтоженного памятника не только в Грушовичах, но и всех памятников, которые были разрушены в Польше, начиная с 2014 года.