Відновлення роботи портів, безпека регіону, експорт збіжжя: Кіпер підсумував зустріч з послом Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні паном Мартіном Єґером. Про це Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Під час зустрічі сторони обговорили питання ефективного функціонування транспортної і логістичної інфраструктури Одещини, відновлення роботи портів, безпеку регіону та важливість продовження експорту українського збіжжя.
Кіпер констатував, що сьогодні росія свідомо руйнує та знищує інфраструктуру портів Дунаю, оскільки це єдиний шлях експорту зернових з України.
Своєю чергою, посол заявив, що Одеська область є стратегічним регіоном для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. А порти Одещини відіграють провідну роль у світовій торгівлі зерном.
«Ми всебічно сприятимемо розвитку економічного потенціалу Одеської області завдяки залученню німецьких інвестицій в регіон», - зазначив Єґер.
Також посол підкреслив, що Федеративна Республіка Німеччина і надалі докладатиме максимум зусиль для надійного захисту України шляхом передачі систем протиповітряної оборони, зокрема IRIS-T, Gepard та Patriot, інформує Кіпер.
«Ми захоплюємось мужністю українського народу і перемога України є важливою для всієї Європи», - наголосив Єґер.