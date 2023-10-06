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Возобновление работы портов, безопасность региона, экспорт зерна: Кипер подытожил встречу с послом Германии

Киев • УНН

 • 670611 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине господином Мартином Егером. Об этом Кипер сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Во время встречи стороны обсудили вопросы эффективного функционирования транспортной и логистической инфраструктуры Одесской области, возобновления работы портов, безопасность региона и важность продолжения экспорта украинского зерна.

Кипер констатировал, что сегодня россия сознательно разрушает и уничтожает инфраструктуру портов Дуная, поскольку это единственный путь экспорта зерновых из Украины.

В свою очередь, посол заявил, что Одесская область является стратегическим регионом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. А порты Одесской области играют ведущую роль в мировой торговле зерном.

«Мы всесторонне будем способствовать развитию экономического потенциала Одесской области благодаря привлечению немецких инвестиций в регион», - отметил Егер.

Также посол подчеркнул, что Федеративная Республика Германия и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для надежной защиты Украины путем передачи систем противовоздушной обороны, в частности IRIS-T, Gepard и Patriot, информирует Кипер.

«Мы восхищаемся мужеством украинского народа и победа Украины важна для всей Европы», - подчеркнул Егер.

Украинские Национальные Новости

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