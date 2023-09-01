Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є 1757 охочих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Понад 1700 осіб готові приєднатися до відновлення деокупованих територій через вступ до кадрового резерву. Найпопулярнішими адміністративними одиницями стали Крим, Донецька та Запорізька області, передає УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
Деталі
Охочих долучитися до кадрового резерву для державної служби на деокупованих територіях стає дедалі більше. Згідно з останніми даними, в системі зареєстровано 1757 анкет, з них 1573 – вже зараховано.
Серед кандидатів у кадровий резерв більшість – чоловіки. Вони подали уже 994 анкети. Жінки відправили 763 заяви, підрахували у відомстві.
Реєстрація все ще триває.
"Тож якщо ви бажаєте долучитися до відновлення деокупованих територій і маєте необхідну освіту, перейдіть за посиланням reserve.nads.gov.ua, зареєструйтеся в системі та заповніть анкету", - нагадали в міністерстві.
Наразі у розрізі регіонального спрямування до трійки фаворитів серед потенційних державних службовців входять Крим, Донецька та Запорізька області. Найпопулярнішою сферою серед кандидатів залишається напрям адміністративного керівництва.
Координаторами проєкту є Мінреінтеграції та Нацагентство з питань державної служби.
Доповнення
Платформа працює з 3 липня.
До резерву набирають фахівців різних спеціальностей: юристів, бухгалтерів, ІТ-фахівців, спеціалістів зі зв'язків з громадськістю, і т.д. У разі потреби можна також перекваліфікуватися. На приклад, українські виші вже презентували магістерські програми для підготовки кадрового резерву з питань реінтеграції. 10 липня одна з них стартуватиме в КНУ ім. Шевченка.