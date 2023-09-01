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Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть 1757 желающих

Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть 1757 желающих

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Более 1700 человек готовы присоединиться к восстановлению деоккупированных территорий через вступление в кадровый резерв. Самыми популярными административными единицами стали Крым, Донецкая и Запорожская области, передает УНН с ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Желающих присоединиться к кадровому резерву для государственной службы на деоккупированных территориях становится все больше. Согласно последним данным, в системе зарегистрировано 1757 анкет, из них 1573 – уже зачислены.

Среди кандидатов в кадровый резерв большинство – мужчин. Они подали уже 994 анкеты. Женщины отправили 763 заявления, подсчитали в ведомстве.

Регистрация все еще продолжается.

"Поэтому если вы хотите присоединиться к восстановлению деоккупированных территорий и имеете необходимое образование, перейдите по ссылке reserve.nads.gov.ua, зарегистрируйтесь в системе и заполните анкету", - напомнили в министерстве.

Сейчас в разрезе регионального направления в тройку фаворитов среди потенциальных государственных служащих входят Крым, Донецкая и Запорожская области. Самой популярной сферой среди кандидатов остается направление административного руководства.

Координаторами проекта являются Минреинтеграции и Нацагентство по вопросам государственной службы.

Дополнение

Платформа работает с 3 июля

В резерв набирают специалистов различных специальностей: юристов, бухгалтеров, ИТ-специалистов, специалистов по связям с общественностью, и т.д. В случае необходимости можно также переквалифицироваться. К примеру, украинские вузы уже представили магистерские программы для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции. 10 июля одна из них стартует в КНУ им. Шевченко.

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