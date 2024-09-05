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Відновлення зрошувальних систем, ремонт обласної дитячої клінічної лікарні, інвестиції: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Індії

Київ • УНН

 • 26364 перегляди

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зустрівся з послом Індії Раві Шанкаром. Обговорили відновлення зрошувальних систем, ремонт лікарні, зерновий коридор та інвестиції в регіон.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з Послом Республіки Індія в Україні Раві Шанкаром, передає УНН.

"Допомога у відновленні зрошувальних систем на півдні, ремонт обласної дитячої клінічної лікарні, робота українського зернового коридору, інвестиції в наш регіон, культурні проєкти, активізація міжнародного співробітництва з Індією - це та не тільки обговорили напередодні з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні паном Раві Шанкаром", - пише він.

Кіпер уточнив, що Індія зацікавлена допомагати Одещині, адже регіон історично має взаємозвʼязки у різних галузях з індійськими партнерами.

"Поінформували пана Надзвичайного і Повноважного Посла щодо будівництва та ремонту зрошувальних систем на півдні Одеської області. Розраховуємо на підтримку в цьому питанні, адже Індія є однією з тих країн, куди Україна постачає зерно та олію. Дякуємо за візит та особливу увагу до нашого регіону", - резюмував він.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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