Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Послом Республики Индия в Украине Рави Шанкаром, передает УНН.

"Помощь в восстановлении оросительных систем на юге, ремонт областной детской клинической больницы, работа украинского зернового коридора, инвестиции в наш регион, культурные проекты, активизация международного сотрудничества с Индией - это и не только обсудили накануне с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Украине господином Рави Шанкаром", - пишет он.

Кипер уточнил, что Индия заинтересована помогать Одесской области, ведь регион исторически имеет взаимосвязи в различных отраслях с индийскими партнерами.

"Проинформировали господина Чрезвычайного и Полномочного Посла по строительству и ремонту оросительных систем на юге Одесской области. Рассчитываем на поддержку в этом вопросе, ведь Индия является одной из тех стран, куда Украина поставляет зерно и масло. Спасибо за визит и особое внимание к нашему региону", - резюмировал он.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.