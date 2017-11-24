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Відносини ЄС зі східними сусідами пов'язані з безпекою ЄС - Меркель

Київ • УНН

 • 11734 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Відносини Євросоюзу з країнами Східного партнерства дуже важливі і пов'язані з безпекою ЄС. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель перед засіданням саміту Східного партнерства у Брюсселі, передає УНН.

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"Відносини зі східними сусідами мають велике значення і пов'язані з нашою власною безпекою", - сказала вона.

Нагадаємо, голова Єврокомісії заявив, що тема саміту Східного партнерства не у приєднанні до ЄС.

При цьому президент Литви Д.Грібаускайте оцінила європерспективу України, вказавши, що це довгий шлях.

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