Отношения ЕС с восточными соседями связаны с безопасностью ЕС - Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Отношения Евросоюза со странами Восточного партнерства очень важны и связаны с безопасностью ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.
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"Отношения с восточными соседями имеют большое значение и связаны с нашей собственной безопасностью", - сказала она.
Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.
При этом президент Литвы Д.Грибаускайте оценила европерспективу Украины, указав, что это долгий путь.