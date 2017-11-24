Отношения ЕС с восточными соседями связаны с безопасностью ЕС - Меркель

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"Отношения с восточными соседями имеют большое значение и связаны с нашей собственной безопасностью", - сказала она.

Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.

При этом президент Литвы Д.Грибаускайте оценила европерспективу Украины, указав, что это долгий путь.