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Відмова Росії від консультацій у рамках Будапештського меморандуму не є підставою для їх не проведення – Кулеба

Відмова Росії від консультацій у рамках Будапештського меморандуму не є підставою для їх не проведення – Кулеба

Київ • УНН

 • 125307 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Відмова Росії від консультацій у рамках Будапештського меморандуму, які скликає Україна, не є підставою для їх не проведення. Про це заявив міністр закордодонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозвернення у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Можу додати один елемент: відмова Російської Федерації від проведення таких консльтацій на думку України не повинна впливати на рішення інших держав-гарантів щодо участі в консультаціях. Ці гарантії безпеки надавались Україні у 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально, і ці гарантії були об'єднані в одному документі. Тому відмова Росії не є підставою для не проведення консультацій. Утім ми сподіваємось, що РФ все ж підтвердить свою участь", - сказав міністр.

"Далі, в залежності від того, чим завершиться цей етап, ми розуміємо варіанти подальшого руху і ми будемо рухатись вперед в залежності від розвитку подій", - додав він.

Деталі

Щодо скликання самих консультацій, дипломат зазначив, що Україні потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки держави, і вона над цим буде працювати.

"Треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов'язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо, щиро, з добрими намірами, і ми зараз звернемось на виконання Президента до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом провести консультації. Але не просто провести консультації, а вийти з цих консультацій з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України", - каже Кулеба.

Контекст

Напередодні Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив про ініціювання консультації з приводу Будапештського меморандуму.

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