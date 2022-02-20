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Отказ России от консультаций в рамках Будапештского меморандума не является основанием для их не проведения - Кулеба

Киев • УНН

 • 125299 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Отказ России от консультаций в рамках Будапештского меморандума, которые созывает Украина, не является основанием для их не проведения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Могу добавить один элемент: отказ Российской Федерации от проведения таких консльтацій по мнению Украины не должна влиять на решения других государств-гарантов по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для не проведения консультаций. Впрочем мы надеемся, что РФ все же подтвердит свое участие", - сказал министр.

"Далее, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий", - добавил он.

Детали

Относительно созыва самих консультаций, дипломат отметил, что Украине нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности государства, и она над этим будет работать.

"Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем, искренне, с добрыми намерениями, и мы сейчас обратимся во исполнение Президента ко всем государствам-гарантам по Будапештскому меморандуму провести консультации. Но не просто провести консультации, а выйти из этих консультаций с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины", - говорит Кулеба.

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.

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